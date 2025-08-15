Концерт памяти музыканта Виктора Цоя пройдет в Балашихе 16 августа

В Доме культуры «Кучино» в Балашихе 16 августа состоится традиционный концерт «Все это только кино», посвященный памяти легендарного музыканта и поэта Виктора Цоя. Это ежегодное мероприятие, организованное Балашихинским клубом поэтов и музыкантов «Новая Лира», объединяет поклонников творчества лидера группы «Кино», чьи песни стали символом целого поколения.

Виктор Цой — это больше, чем музыкант. Его поэзия и мелодии остаются актуальными, продолжая вдохновлять миллионы людей. Концерт станет своеобразным мостом между эпохами, позволяя каждому прикоснуться к наследию русского рока.

В программе вечера прозвучат культовые композиции группы «Кино», а также стихи и песни, созданные в память о Викторе Цое. Гостей ждет не только живая музыка, но и возможность поделиться своими эмоциями и воспоминаниями, связанными с творчеством артиста.

Мероприятие начнется в 16:00, вход свободный. Адрес: микрорайон Кучино, улица Центральная, дом 11. Дополнительная информация доступна по телефону: 8 (498) 620-16-02. Возрастное ограничение: 16+.