Сегодня 10:16 Концерт памяти Михаила Лермонтова прошел в Подольске Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск

В усадьбе Плещеево состоялся пятый концерт в рамках проекта «Музыкальные сезоны». Мероприятие было посвящено поэту Михаилу Лермонтову, в честь которого в округе установлены два памятника — в парке Талалихина и на территории школы № 33.

На открытом воздухе артисты исполнили романсы на стихи классика и арии из опер. В творческой программе участвовала солистка Большого театра и руководитель проекта «Территория сопрано» Екатерина Скусниченко. Она исполнила несколько композиций.

В концерте прозвучали и инструментальные композиции Арама Хачатуряна к драме «Маскарад». После завершения музыкального вечера публика поблагодарила артистов громкими аплодисментами и вручила им цветы.

«Золотая осень в Плещеево создала невероятную атмосферу для этого концерта. Слушать Лермонтова под открытым небом, в окружении такой красоты — это просто незабываемо. Душевный и вдохновляющий вечер», — поделилась впечатлениями зрительница Анна Кузина.