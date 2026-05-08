Концерт оркестра волынщиков City Pipes пройдет в музее Чайковского в Клину

В городе Клин 16 мая состоится уникальное музыкальное событие — концерт оркестра волынщиков «City Pipes». Художественный руководитель коллектива — Евгений Лапекин. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Оркестр волынщиков «City Pipes» известен своими яркими выступлениями в концертных залах по всей России. Коллектив — один из ведущих представителей жанра мировой музыки в стране. На концерте зрителей ждет новая программа, в которой старинные инструменты объединятся с энергией мирового рока. Гости услышат сочетание тембра шотландских и ирландских волынок с величественным органом, виртуозными пассажами флейт и мощной рок-н-ролльной ритм-секцией.

В программе концерта — легендарные хиты культовых рок-групп, ставшие классикой мировой музыки. Оригинальные аранжировки и мастерство исполнителей позволят знакомым мелодиям зазвучать по-новому, соединив рок с традициями кельтской музыки.

Начало концерта в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Подробная информация и билеты размещены на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.