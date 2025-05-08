Концерт оркестра детской школы искусств прошел на ж/д вокзале в Шатуре

Педагоги и воспитанники Шатурской детской школы искусств имени Николая Калинина в честь Дня Победы организовали живой концерт на железнодорожном вокзале. Жителей и гостей округа приветствовали легендарными военными композициями.

Пассажиры станции «Шатура» услышали марш «Прощание славянки», композицию украсил коллектив барабанщиков. Хор подарил горожанам и гостям округа известные песни военных лет: «Смуглянку», «Катюшу», «Бьется в тесной печурке огонь». Люди благодарили ребят за созданную ими атмосферу торжества и праздника. В завершение концерта прозвучала легендарная песня «День Победы».

«Дух захватывает от звучания этих нот, наполняющих сердца гордостью, памятью и благодарностью. Настоящий праздник музыки и Победы!» — прокомментировали событие в одном из городских пабликов в соцсетях.

Отметим, что праздничный концерт юных музыкантов состоится на площади у Шатурской детской школы искусств 9 мая в 11:00.