Концерт одаренных детей прошел в Богородском округе

Ежегодные выставка и концерт «Путь к мечте» состоялись в Районном доме культуры Ногинска. Главными героями вечера стали одаренные дети сферы культуры Богородского округа — юные музыканты, хореографы и художники.

Такой статус присваивается учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области по результатам участия в престижных конкурсах, утвержденных Министерством просвещения России и Министерством культуры и туризма Московской области.

В 2025 году статуса «Одаренные дети» были удостоены 58 учащихся и 12 коллективов учреждений дополнительного образования Богородского округа.

Мероприятие открылось словами приветствия заместителя главы муниципалитета Сергея Пастухова, обращенными к талантливым детям. Поддержать ребят пришли педагоги и родители. Это был подлинный праздник искусства и движения. Концерт «Путь к мечте» — возможность для юных талантов показать себя и получить признание и поддержку зрителей и профессионалов.

Свое мастерство показали инструменталисты, вокалисты и художники муниципальных учреждений дополнительного образования: Ногинской и Купавинской детских школ искусств, Буньковской, Дубровской, Обуховской и Электроуглинской детских музыкальных школ, Ногинской детской художественной школы.