Концерт неоклассической музыки прошел в Черноголовке

Концерт под названием «Космическая Одиссея нашего города» состоялся в рамках проекта «Музпросвет». Гости услышали произведения Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Дзе Хисаиси и других современных композиторов.

Космическая тема для Черноголовки не случайна. 28 февраля, в день Великого парада планет, здесь открылся арт-объект — модель Солнечной системы в масштабе один к полутора миллиардам. Слушатели концерта смогли услышать еще одну модель солнечной системы — музыкальную. Ведущая рассказывала интересные факты о планетах, а космические видеопроекции позволяли гостям почувствовать себя настоящими космическим путешественниками.

Каждой планете была посвящена музыка неоклассика Людовико Эйнауди. Его композиции звучат как дыхание космоса, а мелодии Дзе Хисаиси превращают звук в свет, создавая атмосферу настоящего космического путешествия.

Проект «Музпросвет» своей целью ставит приобщение к классической музыке взрослых слушателей и школьников. Для того, чтобы ребятам было интересно и не скучно слушать классику, была разработана специальная интерактивная программа «Детский Музпросвет» с участием артистов театра имени Станиславского.

Такие концерты проходят в Черногололвке несколько раз в сезон. Летом запланированы выступления на свежем воздухе.