Концерт народного танца прошел в Серпухове

17 мая в Доме культуры «Протон» состоялся отчетный концерт «Танец. Народ. Традиция». Зал был полностью заполнен зрителями, которые увидели программу народной хореографии.

В программу вошли выступления образцового коллектива «Ансамбль танца „Славянский лик“» Губернского колледжа и хореографической студии «Колесо». Артисты представили номера, основанные на танцевальных традициях разных народов России. Каждый выход на сцену сопровождался вниманием публики и продолжительными аплодисментами.

Программа показала культурное многообразие страны и раскрыла особенности народного танца разных регионов. Зрители увидели постановки, в которых были отражены традиции, костюмы и характерные движения различных этнических групп. Концерт стал демонстрацией сохранения культурного наследия через хореографию.

Особое внимание было уделено работе руководителя коллективов Джамили Старостиной. Под ее руководством участники не только осваивают технику танца, но и передают смысл народных традиций через сценические образы.

«Для нас важно, чтобы каждый номер был не просто танцем, а историей, которую чувствует зритель», — отметила руководитель коллективов Джамиля Старостина.

В течение вечера зрители активно поддерживали артистов. После каждого выступления зал реагировал аплодисментами и одобрительными возгласами. Публика высоко оценила уровень подготовки участников и выразительность постановок.