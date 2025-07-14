Концерт Надежды Бабкиной прошел в Центральном парке Ногинска

В Ногинске жители стали зрителями яркого выступления известной певицы Надежды Бабкиной, которая посетила город с творческой программой. Концерт прошел в Центральном парке города.

Событие было приурочено к вручению звания почетного гражданина Богородского округа, которое в этом году присвоили Александру Субботину, отмечающему 88-летие. Этот статус вручили в преддверии Дня Богородского края.

Александр Субботин стал примером преданности своему делу, начав карьеру медбратом в Таджикистане и затем руководя больницей в Душанбе. Большую часть жизни он посвятил лечению людей в Ногинске, заслужив уважение как среди пациентов, так и среди коллег.

Глава округа Игорь Сухин отметил, что такие люди, как Субботин, играют важную роль в сохранении здоровья и благополучия людей. Его работа в здравоохранении и активное участие в жизни общества стали основанием для получения этого почетного звания. Александра Ивановича знают как отзывчивого человека, щедро делящегося опытом с молодыми специалистами, что делает его вклад в медицину особенно ценным.