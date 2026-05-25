Концерт «Музыкальные хиты эстрады» прошел в Химках

В Центральной детской школе искусств Химок 21 мая состоялся концерт «Музыкальные хиты эстрады». Свою программу представил отдел клавишных электронных инструментов, доказав, что в руках талантливых детей даже синтезатор способен передать глубину и драйв мировых шедевров.

Ведущей вечера стала муниципальный депутат, директор ЦДШИ, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская. «Наши ученики продемонстрировали невероятные возможности современных инструментов на примерах лучших музыкальных образцов эстрадной и джазовой музыки XX века. Синтезатор сегодня — это целая палитра звуков, позволяющая воссоздать звучание целого оркестра. Для ребят исполнение таких хитов — это отличная возможность развить чувство ритма, стиля и артистизм, а для зрителей — повод еще раз насладиться любимыми мелодиями в новом, современном прочтении», — отметила Инна Монастырская.

Программа вечера была насыщена узнаваемыми ритмами. Юные музыканты виртуозно управляли сложными звуковыми настройками, демонстрируя мастерство аранжировки и импровизации. Зрители услышали как классические джазовые стандарты, так и популярные эстрадные композиции. Педагоги подчеркнули, что работа с электронными инструментами требует от детей не меньше усилий, чем игра на фортепиано, ведь музыкант должен быть одновременно и исполнителем, и звукорежиссером.

«ЦДШИ в очередной раз подтверждает статус одного из флагманов творческого образования в Подмосковье. Очень ценно, что школа идет в ногу со временем, предлагая детям такие интересные и современные направления, как электронные клавишные инструменты. Подобные концерты не только радуют горожан, но и показывают, какой огромный потенциал скрыт в нашей молодежи, когда для ее развития созданы все условия», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что для тех, кто мечтает стать частью большой творческой семьи, в школе уже стартовала приемная кампания. С 15 апреля по 15 июня в ЦДШИ идет прием новых учеников.