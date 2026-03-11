Концерт московского барда прошел в музее Зарайска

В филиале Бахрушинского музея прошел камерный концерт «Любимым женщинам посвящается». Главным героем вечера стал житель Зарайска автор-исполнитель и бард Дмитрий Корзинов, чье выступление превратилось в настоящий музыкальный подарок к празднику 8 Марта.

«Дмитрий Корзинов — это пример того, как детское увлечение может перерасти в настоящее искусство. Выросший в Зарайске, он еще в школьные годы пристрастился к музыке, но именно столичный ВУЗ и последующая жизнь в Москве позволили ему вывести свое творчество на качественно новый уровень», — сообщили организаторы.

Он не просто освоил игру на нескольких музыкальных инструментах и отточил поэтическое мастерство, но и начал создавать авторскую музыку к своим песням. Его уникальный жанр, который сам Дмитрий окрестил «бард-н-роллом», представляет собой слияние лирической задушевности бардовской песни и энергичного драйва рок-н-ролла. Вечер прошел при полном аншлаге: выставочный зал музея едва вместил всех желающих насладиться живой музыкой под гитару.

С первых аккордов Дмитрий установил контакт с аудиторией. После завершения официальной части концерта зрители не спешили расходиться. Многие остались, чтобы лично поблагодарить Дмитрия Корзинова, задать вопросы о его творчестве, обсудить прозвучавшие композиции и сделать памятные снимки.