Концерт Московского ансамбля русской песни пройдет в поселке Биокомбината 2 ноября

Московский ансамбль русской песни «Разгуляй» проведет сольный концерт в Доме культуры поселка Биокомбината. Зрители услышат известные народные песни, а также оригинальные авторские композиции.

Мероприятие назвали «Россия — вольная душа». Он пройдет в субботу, 2 ноября.

В программу вошли популярные русские народные песни, авторские композиции о нашей стране, зажигательные казачьи мелодии и виртуозные инструментальные номера на баяне.

Все вокальные выступления будут сопровождать зрелищные танцы. Также ансамбль продемонстрирует шоу «Калинка». Это необычное русское шоу. Оно погрузит зрителей в атмосферу народных традиций.

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