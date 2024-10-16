Концерт Московского ансамбля русской песни пройдет в поселке Биокомбината 2 ноября
Московский ансамбль русской песни «Разгуляй» проведет сольный концерт в Доме культуры поселка Биокомбината. Зрители услышат известные народные песни, а также оригинальные авторские композиции.
Мероприятие назвали «Россия — вольная душа». Он пройдет в субботу, 2 ноября.
В программу вошли популярные русские народные песни, авторские композиции о нашей стране, зажигательные казачьи мелодии и виртуозные инструментальные номера на баяне.
Все вокальные выступления будут сопровождать зрелищные танцы. Также ансамбль продемонстрирует шоу «Калинка». Это необычное русское шоу. Оно погрузит зрителей в атмосферу народных традиций.
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Концерт Московского ансамбля русской песни пройдет в поселке Биокомбината 2 ноября
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