Концерт «Молодые дарования России» прошел в школе искусств в Химках

Праздничный концерт в честь победы воспитанников детской школы искусств имени Верстовского во Всероссийском конкурсе «Молодые дарования России» провели в Химках. Выступления подготовили в том числе и лауреаты I и II премии.

Анастасия Бородина и Кристина Саркисова продемонстрировали зрителям яркие музыкальные и театральные номера, которые принесли им победу во всероссийском конкурсе искусств. Девочек с почетным первым местом поздравил коллектив учреждения и муниципальные депутаты.

Детская школа искусств стала первой в Подмосковье, заслужившей такую престижную награду в конкурсе «Молодые дарования России».

«Победы на всероссийском конкурсе „Молодые дарования России“ — результат слаженной работы талантливых педагогов, поддержки родителей и, конечно же, упорного труда и искренней любви к искусству самих ребят», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Елена Широкова, наставница победительниц конкурса, выступила перед зрителями, ответила на все их вопросы и рассказала секреты успешной работы и слаженных тренировок воспитанников перед ответственными мероприятиями.

Также на сцену поднялся ансамбль «Химчаночка», ребята из которого заслужили второе место в конкурсе.

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