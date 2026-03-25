Концерт «Легендарный Паганини» пройдет в музее Чайковского

29 марта в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин состоится концерт «Легендарный Паганини». Мероприятие организовано в рамках программы юбилейных концертов профессора Московского педагогического государственного университета Александра Чернова, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Заслуженный артист России, скрипач Александр Чернов, выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, представит исполнение 24 каприччио для скрипки соло Никколо Паганини. В этих произведениях Паганини создал галерею образов людей, их чувств и характеров, а также картин природы.

Уникальное звучание вечеру придаст скрипка итальянского мастера Страдивари. Этот ценный инструмент музыкант получил в подарок от своего учителя, профессора Московской консерватории Бориса Кузнецова.

Концерт начнется в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.

