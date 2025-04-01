Концерт лауреатов окружного музыкального конкурса прошел в Воскресенске

В Детской школе искусств «Элегия» в Воскресенске состоялся концерт лауреатов межзонального конкурса сольного и ансамблевого исполнительства «Волшебные звуки». На сцене выступили не только юные музыканты округа, но и победители из Раменского и Коломны.

Ребята продемонстрировали мастерство в следующих номинациях: «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Теоретические дисциплины», «Предмет по выбору», «Классическая гитара», «Духовые и ударные инструменты», «Фортепиано».

Напомним, в школах искусств Воскресенска с 12 февраля по 21 марта прошли конкурсные прослушивания. Участниками отбора стали свыше 400 ребят из 15 округов Подмосковья. За победу боролись музыканты из Воскресенска, Люберец, Балашихи, Королева, Шатуры, Коломны, Лыткарина, Серпухова, Каширы, Фрязина, Егорьевска, Жуковского, Бронниц, Пущина, Раменского.

Мастерство конкурсантов оценивало профессиональное жюри под председательством ведущих преподавателей «Первого Московского областного музыкального колледжа» из Коломны.

Учащихся, преподавателей и концертмейстеров поздравили с завершением проекта. Председатель Воскресенского методического объединения, заслуженный работник культуры Московской области Людмила Андронова поблагодарила заведующих секциями Воскресенского объединения с успешным проведением конкурса.