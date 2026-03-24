Концерт пианиста Дмитрия Маслеева состоится в музее-заповеднике Чайковского

В государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского 28 марта состоится концерт известного пианиста Дмитрия Маслеева, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучат произведения Сергея Рахманинова: этюды-картины, романсы в переложении для фортепиано, соната, скерцо из музыки к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» и другие композиции.

Дмитрий Маслеев — выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, солист Московской филармонии и обладатель первой премии и Золотой медали XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Он активно выступает с сольными концертами и с ведущими российскими оркестрами на лучших площадках по всему миру.

Начало концерта запланировано на 17:00. Возрастное ограничение: 6+.

