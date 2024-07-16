Концерт квартета имени Алябьева прошел в парке Кривякино в Воскресенске

Любители камерной музыки и русских народных песен побывали на концерте в парке Кривякино в Воскресенске. Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Также для гостей провели ярмарку и дефиле.

Квартет имени Алябьева дает концертную программу в Воскресенске уже в третий раз.

«Публика очень теплая! И своей любовью к музыке, к искусству она заряжает артистов. В Воскресенске тепло, уютно, поэтому я с особым трепетом жду встречи со зрителями округа», — сказала солистка Московской областной филармонии Людмила Боталова.

После выступления квартета на сцену вышли артисты одного из самых опытных коллективов города — хора ветеранов дворца культуры «Химик». Они исполнили знакомые всем русские народные песни.