Концерт квартета имени Алябьева прошел в парке Кривякино в Воскресенске
Любители камерной музыки и русских народных песен побывали на концерте в парке Кривякино в Воскресенске. Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Также для гостей провели ярмарку и дефиле.
Квартет имени Алябьева дает концертную программу в Воскресенске уже в третий раз.
«Публика очень теплая! И своей любовью к музыке, к искусству она заряжает артистов. В Воскресенске тепло, уютно, поэтому я с особым трепетом жду встречи со зрителями округа», — сказала солистка Московской областной филармонии Людмила Боталова.
После выступления квартета на сцену вышли артисты одного из самых опытных коллективов города — хора ветеранов дворца культуры «Химик». Они исполнили знакомые всем русские народные песни.
На празднике работала ярмарка ремесел. Здесь можно было приобрести изделия ручной работы. Также в парке прошло дефиле моделей театра моды Натальи Гуляевой «Элегантный возраст». Вдохновением для создания коллекции стала исполнительница русских народных песен Людмила Зыкина.
Все события прошли в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
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