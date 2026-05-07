Концерт «Колокола памяти» прошел в Химках

6 мая в школе «Триумф» прошла концертная программа «Колокола памяти». В ней приняли участие ученики, педагоги и приглашенные гости. Событие посвятили Дню Победы и памяти участников Великой Отечественной войны.

В актовом зале школы прозвучали стихи и песни военных лет. Школьники подготовили творческие номера, которые были направлены на сохранение памяти о событиях войны и подвиге солдат.

«Мы должны помнить, какой вклад сделали наши деды и прадеды. Их подвиг стал примером мужества и любви к Родине», — отметила депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Организаторы подчеркнули, что подобные встречи помогают школьникам лучше понимать историю страны и ценить мирную жизнь.

«Каждая такая встреча напоминает о цене Победы и важности согласия в обществе», — добавил лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Концертная программа стала частью школьных инициатив по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти.