Концерт ко Всемирному дню ребенка прошел в парке Кривякино в Воскресенске

Ансамбль «Русский тембр» и солистка Московской областной филармонии Юлия Журавлева выступили ко Всемирному дню ребенка в парке усадьбы Кривякино. Концерт стал настоящим праздником музыки, который подарил зрителям множество ярких эмоций и впечатлений.
Программа составлена с учетом широкой аудитории. Артисты исполнили популярную классику, народные обработки и эстрадные композиции. Музыканты продемонстрировали высокий уровень мастерства. Зрители услышали баян и невероятный голос солистки.
Ансамбль «Русский тембр» доказал, что музыка способна объединять людей разных возрастов и культур.