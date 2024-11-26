Концерт ко Всемирному дню ребенка прошел в парке Кривякино в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Ансамбль «Русский тембр» и солистка Московской областной филармонии Юлия Журавлева выступили ко Всемирному дню ребенка в парке усадьбы Кривякино. Концерт стал настоящим праздником музыки, который подарил зрителям множество ярких эмоций и впечатлений.

Программа составлена с учетом широкой аудитории. Артисты исполнили популярную классику, народные обработки и эстрадные композиции. Музыканты продемонстрировали высокий уровень мастерства. Зрители услышали баян и невероятный голос солистки.

Ансамбль «Русский тембр» доказал, что музыка способна объединять людей разных возрастов и культур.

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