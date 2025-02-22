Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в школе «Триумф» в Химках

В дошкольном отделении школы «Триумф» в Химках прошел концерт в преддверии Дня защитника Отечества. Гостям рассказали об истории возникновения праздника.

Гости узнали о значении праздника для России и роли воспитания патриотизма. В мероприятии приняли участие родители, педагоги и муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«День защитника Отечества — это особенный праздник. Он символизирует мужество, отвагу и готовность защищать Родину. Изначально этот день был учрежден в честь создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а сегодня он стал символом уважения ко всем, кто стоит на страже мира и безопасности нашего государства», — рассказал Валентин Герасимов.

Муниципальный депутат добавил, что память о прошлом — основа для развития сплоченного общества. Он отметил, что важно формировать у детей понимание значимости праздников, чтобы они росли с чувством гордости за страну.

«Творческие номера, подготовленные воспитанниками, не только порадовали зрителей, но и помогли самим детям почувствовать себя частью большой и сильной страны. Такие мероприятия способствуют развитию у дошкольников уважения к традициям и истории России», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Концерт в дошкольном отделении «Триумф» стал частью масштабной патриотической программы, которая работает в Химках с июля 2024 года. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила цель программы — объединить поколения вокруг любви к России, своему городу, уважения к истории и культуре.