Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в школе «Лидер» в Химках

В школе «Лидер» состоялось праздничное мероприятие с выступлениями учеников, приуроченное к 23 февраля. Перед зрителями выступили хор кадетских классов, чтецы и танцевальные коллективы.

С приветственным словом к собравшимся обратилась депутат Химок Юлия Мамай.

«День защитника Отечества символизирует патриотизм, мужество и доблесть многих поколений. Это особенный день в нашей истории, в который мы обращаемся к страницам прошлого и чтим героев, защищавших Родину», — отметила она.

В ходе мероприятия историки рассказали об истоках праздника и подвигах выдающихся героев Великой Отечественной войны.

«Праздник напоминает нам о славном прошлом и воинских подвигах в истории России. Сегодня мы благодарим сотрудников силовых структур, спасательных служб, ветеранов и тех, кто своим трудом обеспечивает безопасность страны и спокойствие граждан», — подчеркнул депутат Химок Евгений Иноземцев.

После лекционной части состоялась церемония вручения званий кадетам. Концерт продолжили творческие номера: юмористические сценки, хоровые выступления, чтение стихов и танец «Идет солдат по городу».

Депутат Артур Каримов добавил, что в округе ежедневно проводят мероприятия, направленные на сохранение исторической правды и воспитание патриотизма у жителей.