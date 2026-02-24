Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Серпухове

В парке имени Олега Степанова в Серпухове прошло яркое праздничное мероприятие «Разрешите поздравить!», приуроченное ко Дню защитника Отечества. 23 февраля организаторы подготовили насыщенную программу, которая объединила гостей всех возрастов: от тематической фотовыставки и QR-квеста до мастер-класса по сборке автомата и праздничного концерта.

Для посетителей в этот день работала тематическая фотовыставка «На страже Отечества», расположившаяся прямо в аллее парка. Любители активного досуга с удовольствием приняли участие в игре-приключении «По следам Героев» — увлекательном QR-квесте, позволившем узнать больше о подвигах защитников Родины.

Центральным событием стал праздничный концерт на сцене парка, где со сцены звучали поздравления для всех мужчин. Особый интерес у юных и взрослых гостей вызвал мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова, где каждый мог проверить свою ловкость и сноровку.

В рамках патриотической акции «Мы помним — мы гордимся» состоялось торжественное возложение цветов к бюсту Олега Николаевича Степанова. Кроме того, в Арт-кластере парка прошли творческие занятия: дети и взрослые мастерили «Открытку для солдата», а также проверяли свои знания в викторине «Слава защитникам».

Праздник «Разрешите поздравить!» подарил гостям парка отличное настроение и позволил еще раз вспомнить о важности мужества, чести и служения Родине.