Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в селе Барановское в Воскресенске

В Доме культуры села Барановское городского округа Воскресенск прошел праздничный концерт «Мужество, доблесть и честь», посвященный Дню защитника Отечества. Участники творческих коллективов подготовили для гостей насыщенную программу: со сцены звучали поздравления, песни и стихи, посвященные защитникам Родины.

С приветственным словом к собравшимся обратились руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и настоятель Вознесенского храма села Барановское иерей Георгий Лобков. Они поздравили всех с праздником и подчеркнули важность мужества, доблести и чести в служении Отечеству.

Особую трогательность вечеру придали выступления юных артистов, которые посвятили свои номера дорогим папам. Общая эмоциональная атмосфера концерта, пронизанная духом патриотизма, не оставила равнодушным ни одного зрителя.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».