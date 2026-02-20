Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Реутове

Игорь Брынцалов напомнил, что День защитника Отечества имеет большое значение для государства. Особенно праздник важен для Реутова, где в стенах «НПО машиностроения» десятилетиями создается ракетно-ядерный щит страны.

«В эти дни хочется сказать слова благодарности и тем жителям города, которые на добровольной основе применяют свое знание, желание помочь в разных ситуациях. Это предприниматели, ученики школ и вузов, пенсионеры, это неравнодушные граждане, которые все делают для того, чтобы сформировать новый гуманитарный груз в зону СВО и привнести свой вклад в нашу общую победу», — отметил парламентарий.

Реутов уже поставил в зону СВО 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Брынцалов поблагодарил ветеранов и их близких, включая жен и матерей. Он пожелал всем крепкого здоровья и благополучия, а также вручил награды.

«Слова благодарности нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, воинам, исполнявших свой воинский долг за рубежами Отечества, нашим медикам, которые спасают жизни нашим героям не только в тылу, но и в зоне проведения СВО и, конечно, тем, кто уже вернулся и сегодня является ветеранами СВО», — сказал Игорь Брынцалов.

Мероприятие сопровождал концерт творческих коллективов Реутова.