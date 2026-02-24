Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в поселке имени Цюрупы в Воскресенске

В Доме культуры поселка имени Цюрупы городского округа Воскресенск прошла праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Мероприятие объединило встречу с ветеранами и участниками СВО, благотворительную акцию и яркий патриотический концерт, наполненный любовью к Родине.

В фойе ДК состоялась встреча с представителями Воскресенского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» и участниками специальной военной операции. Бойцы искренне делились с присутствующими реалиями фронтовой жизни, рассказывали о нерушимом братстве, закаленном в боях, и о переломных моментах, когда от одного решения зависели судьбы. В рамках встречи развернулась благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, а также прошел трогательный мастер-класс «Открытка солдату», где каждый желающий мог выразить свою поддержку и признательность.

С поздравительными словами выступили руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, настоятель Георгиевского храма поселка имени Цюрупы Николай Зверев и руководитель местного отделения «Боевого братства» Сергей Устинов. Выступающие подчеркнули важность военной службы и роль каждого защитника в обеспечении мира и безопасности, уделив особое внимание героизму и мужеству земляков — участников СВО.

Продолжилось мероприятие яркой концертной программой. Народные песни, пронизанные любовью к родной земле, сменялись задорными танцами, отражающими богатство культурного наследия России. Сольные выступления вокалистов покорили глубиной чувств и мастерством исполнения. Особую теплоту вызвали выступления детских коллективов: юные артисты продемонстрировали талант и искренность, зарядив зал позитивной энергией. Красочные номера создали атмосферу праздника и подарили зрителям массу незабываемых впечатлений.

Праздничная программа прошла в рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».