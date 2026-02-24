Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Павловском Посаде

В Доме культуры «Большедворский» городского округа Павловский Посад прошел праздничный концерт «Единство. Мужество. Россия. В каждом голосе, в каждом сердце», посвященный Дню защитника Отечества. 23 февраля со сцены звучали слова благодарности в адрес защитников, а теплую атмосферу для зрителей создали творческие коллективы округа.

Перед гостями выступили вокальная группа «Ностальгия» под руководством Ольги Титовой, вокальная группа «Созвездие» (руководитель Алексей Кузьмин), коллектив эстрадного танца «Феерия» (руководитель Ирина Ирвачева), коллектив народного танца «Искорка» (руководитель Елена Шишкина), вокальная студия «Мастерская Алисы» (руководитель Надежда Илларионова), кружок «Зумба дети» (руководитель Юлия Архипова), а также Людмила Максимова из Орехово-Зуева. Ведущей концерта выступила Ольга Титова.

«Благодарим вас, дорогие зрители, за то, что разделили этот важный день с нами. Ваши аплодисменты — лучшая награда. С праздником! С Днем защитника Отечества!» — отметила Ольга Титова.