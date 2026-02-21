Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Химках

Мероприятие состоялось 18 февраля в школе № 29 микрорайона Левобережный. Его организовали в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Директор школы, депутат местного Совета депутатов Наталья Каныгина отметила, что такие концерты в стенах учебного заведения стали доброй традицией. Для ребят это не просто выступление, а возможность выразить благодарность тем, кто стоит на страже покоя, и прикоснуться к великой истории России.

В программе прозвучали песни военных лет и современные композиции. Школьники читали стихи о доблести солдата и показывали танцевальные номера.

Особое внимание уделили почетным гостям — активистам волонтерского центра «Левый берег». С начала специальной военной операции группа стала надежным тылом для бойцов: волонтеры шьют и вяжут теплые вещи, изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети. Руководитель центра Игорь Подлесный лично доставляет гуманитарные грузы. Со сцены волонтеров поздравили с наступающим праздником и поблагодарили за их труд.

Муниципальный депутат Ирина Спирина назвала концерт невероятно трогательным и отметила, что ребята вложили душу в каждое выступление. Она также выразила радость от того, что молодое поколение искренне любит Родину, знает ее историю и чтит защитников.

Депутат округа Валентин Герасимов добавил, что такие выступления накануне праздника стали доброй традицией учебных заведений Химок.