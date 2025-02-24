Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Губернском колледже в Серпухове

Уже ставший традиционным концерт «Защитникам Отечества посвящается!» прошел 23 февраля в Губернском колледже в городском округе Серпухов. Мероприятие объединило участников специальной военной операции, матерей погибших в разных локальных конфликтах бойцов и других неравнодушных к судьбам защитников Родины жителей муниципалитета.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Ирина Котова, руководитель патриотических проектов общероссийского движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников, первый заместитель директора колледжа Татьяна Молчанова выступили перед собравшимися с приветственным словом и поздравлениями. Мать погибшего в Афганистане жителя Серпухова Олега Воронкова Людмила Воронкова от лица всех матерей сказала бойцам теплые слова.

Учащиеся Губернского колледжа продемонстрировали зрителям свои вокальные и танцевальные номера. Гости праздника увидели выступления участников вокальной студии «Ветер перемен», хореографического коллектива «Славянский лик», студентов кинологического отделения, ансамбля ложкарей «Иван да Марья», театра теней «Ультрамарин» и светового коллектива «Феникс».

Завершился вечер чаепитием с пирогами, которые испекли студенты отделения общественного питания.