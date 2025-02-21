Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Дубне

В преддверии Дня защитника Отечества в Дубне прошли мероприятия, посвященные чествованию российских воинов и всех, кто с честью защищал и продолжает защищать Родину, а также обеспечивает порядок в городе. В холле здания каждый желающий мог присоединиться к волонтерам и помочь в сборе гуманитарной помощи для отправки на фронт.

Праздничная программа началась в концертном зале, где глава города Максим Тихомиров торжественно вручил ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Эти награды были учреждены указом президента Российской Федерации.

Кроме того, в этот день за профессиональные достижения и образцовое выполнение служебных обязанностей наградили военнослужащих войсковых частей, расположенных на территории Дубны, а также сотрудников полиции, пожарно-спасательной службы и отдела вневедомственной охраны.

«Особо хочу отметить, в этом году мы чествуем защитников Отечества не только 23 февраля. 2025 год нашим президентом объявлен Годом защитника Отечества. Всем желаю здоровья, благополучия и, конечно, Победы!», — отметил глава города Максим Тихомиров.

Кульминацией мероприятия стали выступления творческих коллективов Дубны.