Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Доме культуры в Воскресенске

В Доме культуры «Гармония» городского округа Воскресенск прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Своими песнями, танцами, театральными этюдами и стихотворениями артисты выразили поддержку и благодарность всем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков и кто сейчас несет нелегкую службу.

С поздравительным словом к гостям обратились депутат городского округа Воскресенск Галина Романова, руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и участник специальной военной операции Андрей Опрышко. Выступающие отметили особую значимость праздника как символа мужества, чести и преданности Родине, а также почтили память тех, кто отдал свою жизнь, защищая мир и свободу.

Творческие коллективы ДК «Гармония» исполнили патриотические композиции и представили яркие сценические номера. Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».