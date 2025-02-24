Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в ДК «Созвездие» в Дмитрове

Торжественное мероприятие к 23 февраля состоялось в Дмитрове. На праздничный концерт пригласили ветеранов Вооруженных сил, труда, участников локальных войн и конфликтов, бойцов СВО и их семьи, кадетов и юнармейцев из школ округа.

Собравшихся поздравили с праздником председатель Совета депутатов округа Михаил Зернов, депутат, председатель регионального отделения международной общественной организации «Союз православных женщин» Светлана Тягачева и благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз.

На сцене для них представили творческие номера. Программу готовили коллективы Центрального дворца культуры «Созвездие».

«Сегодня в зале присутствуют кадеты. Ребята, помните историю страны, родного края и равняйтесь на участников СВО, которые сегодня сидят в этом зале рядом с вами. Дорогие участники СВО! Вы — наша гордость, пример того, как в минуту опасности для Родины, не раздумывая, встать на ее защиту. Мы все равняемся на вас», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.