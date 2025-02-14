Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Химках 21 февраля

Концертную программу, приуроченную ко Дню защитника Отечества, подготовили творческие коллективы Дома Культуры в микрорайоне Фирсановка. Коллективы представят на сцене патриотические песни и танцевальные номера.

Местные артисты подготовили увлекательный концерт, в программу которого входят вокальные выступления, творческие представления и танцевальные постановки. Особую атмосферу празднику добавят тематические декорации и костюмы.

Насладиться мероприятием сможет любой желающий. Концерт состоится 21 февраля в 17:00 в Доме культуры по адресу: микрорайон Фирсановка, улица Речная, дом 20.

Отметим, что в Химках развитию культуры и традиционным семейным ценностям уделяют большое внимание. Праздничные программы, интеллектуальные викторины, спортивные мероприятия и друге активности в округе проводят регулярно.