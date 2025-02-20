Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Химках 21 февраля

Музыкальный вечер в преддверии Дня защитника Отечества проведут в дошкольном блоке при школе «Триумф» в Химках. Посетить праздничный концерт можно будет 21 февраля в 9:30.

Перед началом концертной программы гостям праздника расскажут об истории памятной даты и ее значении для страны и мира. Затем местные творческие коллективы представят патриотические музыкальные номера.

«День защитника Отечества — это особенный праздник. Он символизирует мужество, отвагу и готовность защищать Родину», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Праздничный концерт состоится 21 февраля в 9:30 в школе «Триумф» по адресу: улица Кирова, дом № 15а.

Напомним, что особое внимание в Химках уделяют воспитанию в подрастающем поколении любви к Родине и уважения к ее наследию, традициям и героям. Так, в округе ежедневно организуют тематические лекции, викторины и кинопоказы, напоминающие жителям о людях, стоявших на защите свободы и независимости России.