Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Химках 21 февраля

Патриотическую концертную программу «Служить России» проведут в Химках 21 февраля. Мероприятие пройдет в Доме культуры «Лунево».

Яркие номера на сцене представят местные творческие коллективы. Музыканты исполнят патриотические песни и композиции военных лет, а хореографические ансамбли выступят с народными танцами.

Кроме того, зрителей ждут театрализованные постановки и литературно-музыкальные номера. Главная тема вечера — подвиги и слава героев Великой Отечественной войны.

Вход в концертный зал будет свободным для всех желающих. Мероприятие начнется 21 февраля в 17:00.

Отметим, что патриотическое воспитание молодежи — приоритетная задача администрации Химок. В округе регулярно проводят тематические лекции, кинопоказы, мастер-классы и встречи с участниками боевых действий.

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