Концерт ко Дню Воздушно-десантных войск прошел в Химках

К военнослужащим обратилась глава городского округа Елена Землякова.

«Сегодня мы отмечаем День воздушно-десантных войск. Этот праздник — дань уважения тем, кто посвятил свою жизнь служению Родине, кто всегда готов прийти на помощь и защитить нас. Мы гордимся вами, дорогие ветераны и военнослужащие! Ваша служба — это не только выполнение боевых задач, но и пример беззаветного служения Родине, верности присяге и готовности защищать свою страну в любых условиях», — сказала Елена Землякова.

На мероприятии выступил ансамбль «Патриоты России». Коллектив представил песню про Химки, а Елена Землякова сообщила, что жители округа услышат композицию в День города.

Отметим, в Химках ко Дню ВДВ подготовили множество мероприятий — спортивные состязания, творческие концерты и возложения цветов к обелискам.