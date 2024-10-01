Концерт ко Дню воссоединения России с новыми регионами прошел в Химках

Праздничный концерт «Мы вместе!» провели в Химках в День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией. На сцене парка имени Величко выступили музыкальные коллективы города.

Артисты исполнили на сцене свои лучшие номера, а зрители горячо поддерживали их аплодисментами.

«За два года мы стали одной большой семьей! Сердца тысяч химчан каждую минуту бьются в унисон с сердцами жителей освобожденных регионов. Пусть будет мирным небо, пусть свободными и счастливыми растут наши дети! Мы вместе и едины — в этом наша сила!» — сказал депутат Химок Руслан Шаипов.

Тридцатого сентября 2022 года подписан договор о вхождении новых регионов в состав России. Это исторически значимое событие. Жители поддержали решение большинством голосов в ходе пятидневного референдума.

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