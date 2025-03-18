Концерт ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Воскресенске

В Воскресенске отметили воссоединение Крыма с Россией. В честь праздника прошел патриотический митинг-концерт на площади Дворца культуры «Юбилейный».

С важным историческим событием всех собравшихся поздравили глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин, председатель муниципального Совета депутатов Сергей Матвиенко и председатель ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске Олег Стегура.

«Крымские земли испокон веков были нашими, российскими, мы были единым государством. Воссоединение Крыма с Россией стало восстановлением исторической справедливости. „Крым наш“ — эти слова греют душу. С праздником, дорогие друзья, с возвращением Крыма!» — поприветствовал участников концерта глава округа.

Гости праздника отметили значимость событий 2014 года и их влияние на настоящее и будущее нашей страны.