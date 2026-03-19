Концерт ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Воскресенске

Восемнадцатого марта на площади Дворца культуры «Юбилейный» в Воскресенске состоялась патриотическая акция «Крым. Весна. Россия», приуроченная к 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В мероприятии приняли участие обучающиеся МОУ «СОШ „Вектор“, жители микрорайона Лопатинский и гости округа.

Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, имеющая общую историю, уникальные традиции, культуру и огромный потенциал для развития страны. Со сцены звучали слова о единстве Русского мира, нерушимой связи поколений и верности историческим корням.

Праздничную атмосферу создавали творческие коллективы: вокальный ансамбль «Акварель», вокальная группа «Мозаика», Федор Санин из экспериментальной театральной студии «Возможно», Злата Суясова — солистка народного коллектива «Вокальный ансамбль „Созвездие“, Ольга Симакова из вокальной студии „Иван да Марья“, а также ансамбль эстрадно-спортивного танца „Ритм“ СП „Детская школа искусств „Элегия“.