Концерт ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Наро-Фоминске

18 марта 2014 года произошло историческое событие — по итогам референдума, поддержанного большинством жителей, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. «Мы дома, и это большое счастье!» — эти слова крымчан стали лейтмотивом прошедших лет.

Крым — уникальный полуостров, где веками живут рядом разные народы, объединенные любовью к родной земле и уважением друг к другу. Это полотна Ивана Айвазовского, легендарный «Артек», место, где начинается дружба и любовь к России. Это страницы беспримерного мужества: героическая оборона Севастополя, подвиги моряков Черноморского флота, сила духа защитников родной земли.

У нас одна история, одна память и общее будущее. Пусть Наро-Фоминск и полуостров разделяют сотни километров, но мы вместе. И в этот день — особенно.