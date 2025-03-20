Концерт ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Красногорске

В Красногорске во Дворце культуры прошел праздничный концерт «Вместе навсегда!», посвященный 11-й годовщине со дня воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Мероприятие организовали в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Воссоединение Крыма с Россией произошло 18 марта 2014 года, когда жители изъявили желание войти в состав нашей страны на референдуме. В честь этой даты творческие коллективы Дворца культуры в Красногорске и местные артисты подготовили праздничный концерт.

Гости услышали музыкальные композиции и увидели творческие номера, посвященные ценностям мира, свободы, дружбы и величия Родины.

Организаторы поблагодарили вокальную студию «Элегия», театр песни «Модемуз», Образцовую вокальную студию «Веста», Образцовую хореографическую студию «Россия», Красногорскую детскую хореографическую школу «Вдохновение» и Красногорскую детскую музыкальную школу имени А. А. Наседкина за концерт.