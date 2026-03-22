Концерт ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Химках

Для зрителей выступили местные творческие коллективы, солисты и танцевальные группы. Атмосфера была наполнена радостью и единением, артистов активно поддерживали аплодисментами. Дети и подростки смогли лучше узнать историю Крыма и его культурное наследие через музыкальные и танцевальные номера.

Екатерина Калюжная отметила, что День воссоединения Крыма с Россией — это не только историческая дата, но и символ сплоченности и любви к родной земле. Она подчеркнула, что гордится возможностью отмечать этот день через культуру и искусство.

Депутат Химок Татьяна Кавторева добавила, что воссоединение стало важным этапом для всей страны. По ее словам, необходимо укреплять историческую память и воспитывать патриотизм среди молодежи, чтобы передать эту историю будущим поколениям.

Концерт стал важным событием в патриотическом воспитании подрастающего поколения.