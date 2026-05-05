Концерт ко Дню водружения Знамени Победы прошел в Химках

В Центральной детской школе искусств в Химках 2 мая состоялся концерт, посвященный памятной дате — 30 апреля 1945 года. Тогда советские воины водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.

Коллективы и солисты из числа воспитанников школы выступили на мероприятии.

«30 апреля 1945 года — это день, который стал символом окончательной победы над нацизмом. Знамя Победы над Рейхстагом — знак мужества, стойкости и единства нашего народа. Для нас важно, чтобы дети не только знали эту дату, но и прочувствовали ее значение через музыку, творчество и живую память», — отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Перед началом концерта зрителям напомнили о событиях Берлинской операции, в ходе которой советские войска шаг за шагом продвигались к центру города. Штурм Рейхстага стал одним из самых напряженных и значимых эпизодов тех боев. В концертной программе прозвучали военные песни, также представили хореографические постановки, посвященные подвигу солдат и мирной жизни. Со сцены звучали известные и любимые композиции, наполненные благодарностью и уважением к поколению победителей.

«Такие концерты помогают сохранить историческую память и воспитать у детей чувство гордости за свою страну. Через творчество ребята учатся понимать, какой ценой была завоевана Победа. Сегодня, когда наши военнослужащие в ходе специальной военной операции защищают интересы России, особенно важно укреплять связь поколений и воспитывать уважение к подвигам прошлого», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Концерт в Центральной детской школе искусств стал частью масштабной патриотической работы, которая ведется в Химках. Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что ее главная цель — объединять разные поколения химчан вокруг общих ценностей: любви к России и родному городу.