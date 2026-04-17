Концерт ко Дню труда Подмосковья прошел в Волоколамске

В центре культуры и творчества «Родники» в Волоколамске состоялось торжественное мероприятие «Труд. Развитие. Прогресс», посвященное Дню труда Московской области. В фойе дома культуры местные организации и мастера представили свою продукцию.

Гости осмотрели выставку свежей выпечки и изделий ручной работы: кукол, игрушек и украшений. Праздничную атмосферу в зале создали творческие коллективы округа, исполнив вокальные и хореографические номера.

С приветственными словами выступили глава Волоколамского округа Наталья Козлова, депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева, почетный гражданин Волоколамска Василий Шулепов, а также заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Московской области Владимир Глушинский. Они поздравили волоколамцев и вручили награды отличившимся.

«Дорогие волоколамцы! Спасибо каждому из вас за ваш труд! Уважение и благодарность ветеранам труда, чей опыт и самоотдача стали прочным фундаментом нашего округа. Особые слова признательности — молодым специалистам, которые в первые годы своей профессиональной деятельности показывают высокие результаты и нацелены на развитие и успех», — поздравила жителей глава округа Наталья Козлова.