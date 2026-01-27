Концерт ко Дню студента прошел в Подольске
Самые творческие ребята из колледжей имени Александра Никулина и «Знание» подготовили для первокурсников и педагогов сюрприз — праздничный концерт с настоящим световым шоу. Программу, которую представили в доме культуры ЗиО, посмотрело около 400 человек.
Вместе с учениками над концепцией программы работал режиссер дома культуры Евгений Первушкин. Почетным гостем мероприятия стал региональный координатор проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята» Святослав Громов.
«Очень хочется поздравить каждого студента Московской области, да и всей России, с тем, что они занимают сейчас очень важную позицию в жизни. И, конечно, пожелать, чтобы они стремились к высшим результатам», — обратился к ребятам Святослав Громов.
В подольских колледжах много творческих и талантливых ребят, которые развиваются в разных направлениях и добиваются высоких результатов. За каждой победой стоят преподаватели. На торжественной церемонии лучшим студентам и их наставникам вручили награды.
Впредь такие мероприятия станут традиционными — колледж Никулина заключил договор о сотрудничестве с домом культуры ЗиО.