Концерт ко Дню студента прошел в Подольске

Самые творческие ребята из колледжей имени Александра Никулина и «Знание» подготовили для первокурсников и педагогов сюрприз — праздничный концерт с настоящим световым шоу. Программу, которую представили в доме культуры ЗиО, посмотрело около 400 человек.

Вместе с учениками над концепцией программы работал режиссер дома культуры Евгений Первушкин. Почетным гостем мероприятия стал региональный координатор проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята» Святослав Громов.

«Очень хочется поздравить каждого студента Московской области, да и всей России, с тем, что они занимают сейчас очень важную позицию в жизни. И, конечно, пожелать, чтобы они стремились к высшим результатам», — обратился к ребятам Святослав Громов.