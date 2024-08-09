Концерт ко Дню строителя прошел в ДК «Химик» в Воскресенске

В преддверии Дня строителя в ДК «Химик» прошел торжественный концерт, на котором звучали слова благодарности всем работникам строительной сферы Воскресенска. Лучших специалистов наградили за труд и вклад в развитие города.

Глава городского округа Алексей Малкин отметил, что Воскресенск — это не только город химиков и хоккеистов, но и центр строительной отрасли. В муниципалитете сосредоточено множество крупных предприятий по производству строительных материалов.

«Все эти производства вносят большой вклад в экономическое развитие не только городского округа Воскресенск, но и являются весомым подспорьем в импортозамещении для всей страны в целом», — отметил Алексей Малкин.

По его словам, за успехами строительной отрасли стоят трудолюбивые люди. Благодаря их усилиям ремонтируются дома, дороги, мосты и появляются новые сооружения, которые делают жизнь более комфортной и способствуют экономическому росту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».