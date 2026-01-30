Концерт ко Дню снятия блокады Ленинграда прошел в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» провели концерт, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие собрало жителей города, чтобы отдать дань уважения подвигу героев и сохранить историческую память.

На сцене звучала музыка и песни, которые отражали героизм и стойкость ленинградцев. Композитор Андрей Россиус — член Российского музыкального союза и лауреат международных конкурсов — исполнил свои авторские произведения, в которых передал уважение к подвигу предков и связь с историей.

Особое впечатление на зрителей произвело выступление детского вокального ансамбля «Аквариум». Ребята исполнили песни о мире, жизни и надежде — тех ценностях, которые помогали людям пережить блокаду.

Музыкальные номера и слова тронули сердца слушателей, создавая атмосферу единения. Вечер напомнил химчанам о важности сохранения памяти о прошлом и ценности исторического наследия.