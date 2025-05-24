Концерт ко Дню славянской письменности и культуры пройдет в Химках

Тематическое мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры организуют в Сходненской детской школе искусств в Химках. Участникам расскажут об истории праздника и его значимости.

Творческие номера подготовят воспитанники хоровых и фольклорных коллективов. Также на мероприятии представят работы ребят, обучающихся на художественном отделении.

«Русский язык за свою долгую историю не раз подвергался испытаниям — но мы продолжаем говорить на нем, читать, петь, думать. Это не просто средство общения, а основа нашей культуры, носитель памяти и смыслов», — сказал депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Мероприятие начнется сегодня, 24 мая, в три часа дня. Прийти могут все желающие без возрастных ограничений.

Концерт состоится в рамках масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках. По словам муниципального депутата Руслана Шаипова, в ее рамках для жителей организуют не только концерты, но и тематические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и другие культурные мероприятия.