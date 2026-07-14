Концерт ко Дню семьи, любви и верности прошел в парке «Дубрава» Подольска
Мероприятие было организовано домом культуры «Машиностроитель» в честь празднования Дня семьи, любви и верности. Среди участников были студия эстрадного вокала «Конфетти», детский вокальный коллектив «Конфеттишки» и студия академического вокала «Элегия».
В программе концерта прозвучали песни, посвященные самым важным человеческим чувствам: любви к Родине, близким людям, а также семейным ценностям и значимости сохранения тепла домашнего очага. Особым моментом вечера стала торжественная церемония чествования супружеских пар, отмечающих юбилеи совместной жизни.
Поздравления и памятные подарки получили семьи, прожившие вместе 15, 40 и даже 60 лет. Кульминацией праздника стало выступление семейного дуэта Завгородних, чья песня напомнила о семье как об опоре, поддержке и источнике бесконечной любви.