Концерт ко дню рождения Моцарта прошел в Химках

В Центральной детской школе искусств состоялся концерт, посвященный 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Музыкальный вечер, подготовленный вторым фортепианным отделом, стал для зрителей путешествием в эпоху классицизма.

Мероприятие прошло в теплой и семейной атмосфере. Сцену украсили предметы старинного интерьера, которые подчеркнули исторический характер вечера. По словам директора ЦДШИ и муниципального депутата Инны Монастырской, особое внимание зрителей привлекли выступления юных пианистов, которых поддерживали искренними и продолжительными аплодисментами.

Программа концерта была составлена таким образом, чтобы продемонстрировать разные стороны творчества Моцарта и его музыкального окружения. Со сцены прозвучали как ранние произведения композитора, так и более сложные по форме и содержанию пьесы.

Отдельный блок программы был посвящен произведениям в полифоническом стиле, юные музыканты продемонстрировали техническое мастерство и музыкальное мышление. Ярким моментом вечера стало выступление камерного трио, в котором органично соединились звучание фортепиано и скрипок. Завершением концерта стала соната испанского композитора Антонио Солера, исполненная одной из воспитанниц школы.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что творческое образование играет важную роль в развитии личности ребенка и формировании его интеллектуального и духовного потенциала. По его словам, в Химках выстроена система непрерывного художественного образования, которая включает детские школы искусств и учреждения профессионального уровня, что позволяет воспитывать талантливых исполнителей и поддерживать высокий уровень культуры в городе.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул, что в Химках большое внимание уделяется развитию художественного образования, поддержке детского творчества и культурных инициатив. Он также отметил, что при поддержке региональной программы «Культура Подмосковья» создаются условия для слаженной работы педагогов, руководителей учреждений и администрации, направленной на развитие культуры и искусства.