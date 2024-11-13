Концерт ко дню рождения Деда Мороза пройдет в парке в Ногинске

Богородские парки приглашают жителей Подмосковья провести ближайшие выходные всей семьей. В воскресенье в центральном парке Ногинска отметят День рождения Деда Мороза игровой программой и концертом.

Активные выходные в парках Богородского округа начинаются уже в пятницу. В Глуховском и центральном парках ждут всех любителей долгих и активных прогулок с палками на групповые занятия по скандинавской ходьбе. Инструктор расскажет и покажет как правильно распределить физическую нагрузку.

Суббота в центральном парке начнется активно с легкоатлетического забега от движения «5 верст». Позже в центральном, Глуховском парках и в парке «Липовая аллея» пройдут детские игровые программы, которые продолжатся познавательными и спортивными активностями.

В воскресенье главный зимний волшебник отметит свой День рождения в Центральном парке. Начнется мероприятие с игровой программы, после которой на сцену выйдут юные вокалисты. А в камерном зале парка пройдут тематические творческие мастер-классы и чаепитие с баранками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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