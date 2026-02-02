Концерт ко дню рождения ансамбля Игоря Моисеева пройдет в Химках

Будущий концерт станет данью уважения мастеру, чье имя стало символом русского балета на мировой арене.

«Хореографическое отделение — это наша гордость и сила. Оно существует с 1977 года, и за почти полувековую историю через него прошли сотни детей. Кто-то выбрал другую профессию, навсегда сохранив в душе любовь к прекрасному, а многие стали профессиональными артистами и педагогами. Наши воспитанники не просто учат движения, они впитывают культуру танца. Я приглашаю всех жителей Химок прийти на концерт и своими глазами увидеть результат огромного труда и вдохновения наших детей и их наставников», — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Связь с ансамблем Моисеева и Центральной детской школой искусств живая и крепкая: четверо выпускников хореографического отделения, опираясь на химкинскую школу, поступили в знаменитую студию при Государственном ансамбле.

Отделением с 1992 года заведует заслуженный работник культуры Московской области Лилия Егжова. Благодаря ей родился образцовый ансамбль «Юность» — с профессиональной выносливостью и техникой, прославленный далеко за рубежом. Традиции несут дальше коллективы «Росток» и «Улыбка». Дети изучают классику, народно-сценический танец, историю искусства и сценические навыки, делая школу надежным поставщиком талантов для топовых творческих вузов России.

«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются отчаянные попытки „отмены“ русской культуры, нам особенно важно громко говорить о наших выдающихся деятелях искусства и сохранять их наследие. Творчество Игоря Моисеева — это золотой фонд мировой культуры, и отрадно видеть, что химкинская молодежь бережно хранит эти великие традиции», — поделился лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

9 февраля можно погрузиться в мир подлинного искусства и поддержать юных звезд. Концерт начнется в 18:00 в зале Центральной детской школой искусств по адресу: Химки, ул. Чапаева, 6. Вход свободный.