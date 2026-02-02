Концерт ко дню рождения ансамбля Игоря Моисеева пройдет в Химках
В Центральной детской школе искусств Химок — готовят концерт, сочетающий народный танец и славную историю искусства. Учащиеся хореографического отделения репетируют программу ко дню рождения легендарного Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Будущий концерт станет данью уважения мастеру, чье имя стало символом русского балета на мировой арене.
«Хореографическое отделение — это наша гордость и сила. Оно существует с 1977 года, и за почти полувековую историю через него прошли сотни детей. Кто-то выбрал другую профессию, навсегда сохранив в душе любовь к прекрасному, а многие стали профессиональными артистами и педагогами. Наши воспитанники не просто учат движения, они впитывают культуру танца. Я приглашаю всех жителей Химок прийти на концерт и своими глазами увидеть результат огромного труда и вдохновения наших детей и их наставников», — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.
Связь с ансамблем Моисеева и Центральной детской школой искусств живая и крепкая: четверо выпускников хореографического отделения, опираясь на химкинскую школу, поступили в знаменитую студию при Государственном ансамбле.
Отделением с 1992 года заведует заслуженный работник культуры Московской области Лилия Егжова. Благодаря ей родился образцовый ансамбль «Юность» — с профессиональной выносливостью и техникой, прославленный далеко за рубежом. Традиции несут дальше коллективы «Росток» и «Улыбка». Дети изучают классику, народно-сценический танец, историю искусства и сценические навыки, делая школу надежным поставщиком талантов для топовых творческих вузов России.
«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются отчаянные попытки „отмены“ русской культуры, нам особенно важно громко говорить о наших выдающихся деятелях искусства и сохранять их наследие. Творчество Игоря Моисеева — это золотой фонд мировой культуры, и отрадно видеть, что химкинская молодежь бережно хранит эти великие традиции», — поделился лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.
9 февраля можно погрузиться в мир подлинного искусства и поддержать юных звезд. Концерт начнется в 18:00 в зале Центральной детской школой искусств по адресу: Химки, ул. Чапаева, 6. Вход свободный.